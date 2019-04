Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Engie anlässlich des Zukaufs der brasilianischen Transportadora Associada de Gás (TAG) von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Brand hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass die angekündigte Übernahme der Pipeline-Tochter von Petrobas positiv für die Ergebnisentwicklung des französischen Versorgers sei. Daher habe er sein Bewertungsmodell angepasst und das Kursziel angehoben./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 04:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-04-23/10:05

ISIN: FR0010208488