Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Iberdrola von 7,60 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar sei der Aktienkurs des spanischen Versorgers in den vergangenen sechs Monaten kräftig gestiegen, doch erscheine die Bewertung immer noch sehr attraktiv, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf den positiv aufgenommenen Strategieplan und die angehobenen Schätzungen für die Ergebnisentwicklung./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 04:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0144580Y14