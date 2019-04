Die Deutsche Bank hat Unilever NV nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern sei solide ins neue Jahr gestartet und die Telefonkonferenz sei positiv gewesen, schrieb Analystin Eva Quiroga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe gut dargelegt, wie es trotz kurz- und langfristiger Herausforderungen seine ambitionierten Wachstumsziele aus eigener Kraft bewältigen wolle./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 04:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-23/10:07

ISIN: NL0000009355