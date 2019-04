Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Für die Preise des Solarindustrie-Grundstoffs Polysilizium zeichne sich kurzfristig noch keine Erholung ab, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Risiken für die Gewinne durch die trägere Geschäftsentwicklung der Beteiligung Siltronic. Da das aktuelle Kursziel für Wacker Chemie aber deutlich über dem aktuellen Kurs liegt, beließ es der Experte beim Kaufvotum./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-04-23/10:08

ISIN: DE000WCH8881