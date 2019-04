Ousmane Bah, ein 18-Jähriger Student aus New York, verklagt den Technologieriesen Apple auf satte 1 Milliarde US-Dollar, berichtet Bloomberg. Laut Bah hat Apples Gesichtserkennungssoftware im Geschäft ihn fälschlicherweise mit einer Reihe von Diebstählen aus Apple Stores in Verbindung gebracht, was zu seiner Verhaftung im November führte. Der Haftbefehl zeigte ein Foto, das ihm überhaupt nicht ähnelte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...