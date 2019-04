Die Bekanntgabe des US-Ölkonzerns Chevron, dass man die Finger in Richtung Anadarko Petroleum Corporation ausgestreckt habe, versetzte den Ölsektor in Wallung. Die geplante Übernahme wäre die größte Übernahme seit Jahren. Ob der Kauf am Ende ein Segen für die Chevron-Aktionäre sein wird, bleibt abzuwarten und wird sich wohl erst in einigen Jahren herausstellen. Zunächst reagierte die Aktie von Chevron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...