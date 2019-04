Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Griechische Staatsanleihen sind bei den Anlegern wieder "in", so die Experten von Union Investment.Dies sei die Botschaft, die sich an deren Rendite- beziehungsweise Kursentwicklung ablesen lasse. Griechenland habe unter Ministerpräsident Alexis Tsipras scheinbar das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen. Abseits der großen Schlagzeilen in der Finanzpresse habe sich in jüngster Vergangenheit die Verzinsung griechischer Staatsanleihen sukzessive vermindert. ...

