Vestas, Siemens Gamesa und zuvor Nordex gewannen in den letzten Wochen zwischen 30 bis 40 % im Kurs. Reicht das? Es gibt sehr verschiedene Hochrechnungen für die zur Zeit verhandelten Projekte neben dem schon bestehenden Auftragsbestand, der auf eine Sicht von drei bis vier Jahren verdoppelte Umsätze verspricht. Die durchschnittliche Laufzeit aller Projekte beträgt rund zwei Jahre, so dass auf diese Zahlen besonders zu achten ist. Denn damit verschieben sich die Gewinnschätzungen periodenecht erheblich. Und mithin ist ein aktuelles KGV nicht aussagefähig. In der Berichtssaison gibt es neue Zahlen und sollte es technische Korrekturen geben, bietet sich auf der korrigierten Basis ein neues Einstiegsniveau.



