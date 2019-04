Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Software AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach den Zahlen des Darmstädter Softwareunternehmens habe er seine Schätzungen leicht angepasst, schrieb Analyst Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Bevor sich die Geschäftsentwicklung in den Segmenten IoT und DBP nicht klarer zeige, sei Zurückhaltung bei dem Wert angebracht./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

