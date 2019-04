Bernstein Research hat Ahold Delhaize wegen der Streiks bei der US-Kette Stop & Shop von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 25,20 Euro belassen. Die Streiks seien mit Blick auf die Stimmung für die Aktie zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies darauf, dass am Gründonnerstag nur noch rund 2 Euro bis zum Ende März erreichten Rekordhoch gefehlt haben. Die Streik aber hätten messbare negative Auswirkungen. Zwar sei Ahold Delhaize einer der hochwertigsten Lebensmittelhändler Europas, die nächsten zwei Quartale dürften jedoch herausfordernd werden./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2019 / 23:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

