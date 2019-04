Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat sich für 2020 höhere Ziele in Bezug auf den Anteil an nachhaltigeren Materialien in seinen Produkten gesetzt, nachdem der Sportartikelhersteller für 2020 gesteckte Ziele bereits 2018 erreicht hat.

Bis 2020 will das Unternehmen nun 90 Prozent seiner Baumwolle und seines Polyesters aus nachhaltigeren Quellen beziehen. Ende 2018 war dies bei Puma für die Produktion von Textilien nach eigenen Angaben 50 Prozent bei der Baumwolle und 66 Prozent bei Polyester. Zu den nachhaltigeren Quellen zählt zum Beispiel Polyester mit "Bluesign"-Zertifizierung, einem Industriestandard, bei dem umweltbelastende Stoffe im Produktionsprozess in der Textilindustrie vermieden werden sollen. Zum anderen gehört hierzu Baumwolle der Better Cotton Initiative (BCI), einer Organisation, die versucht, die Auswirkungen des Baumwollanbaus auf die Umwelt sowie die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Baumwollerzeuger zu verbessern.

Bei Leder, Papier und Karton hat Puma 2018 bereits 90 Prozent aus nachhaltigeren Quellen bezogen, ebenfalls zwei Jahre früher als geplant. Hier bleiben die Ziele für 2020 unverändert. Dabei verwendet das Unternehmen Papier und Karton mit einem Zertifikat des Forest Stewardship Council (FSC), einem internationalen Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldwirtschaft. Hierbei kommt das Holz aus Wäldern, die nach strengeren ökologischen und sozialen Prinzipien bewirtschaftet werden. Das Leder kommt aus Gerbereien mit einem Medal-Rating-Zertifikat der Leather Working Group, einer internationalen Initiative, die die Umweltstandards bei der Lederherstellung verbessern will.

Die Vorgaben sind Teil von Pumas "10FOR20"-Zielen, mit denen der MDAX-Konzern eine bessere Nachhaltigkeitsperformance bei Umwelt sowie Arbeitsbedingungen in den Fabriken seiner Zulieferer anstrebt. Ende 2018 war Puma laut Geschäftsbericht bei acht von zehn gesetzten Nachhaltigkeitszielen auf einem guten Weg.

April 23, 2019

