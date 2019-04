Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem Rückgang der US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Do., 25.04., 14:30 Uhr) im Februar um 1,6% gehen wir davon aus, dass sich im März eine moderate Gegenbewegung ergeben hat, so die Analysten von Postbank Research. So spreche die immer noch gute Stimmung der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes für eine positive Grundtendenz bei den Auftragseingängen ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor. ...

