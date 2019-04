Bonn (www.anleihencheck.de) - Während am deutschen Rentenmarkt gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, endete die Osterpause am US-Rentenmarkt einen Tag früher, berichten die Analysten von Postbank Research.Maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite seien aber auch hier Mangelware gewesen. Am Abend hätten 10-jährige Treasuries mit 2,59% um 3 Basispunkte höher als am vergangenen Donnerstag rentiert. Die 10-jährige Bundrendite liege zum Handelsauftakt heute Morgen mit 0,03% in etwa auf dem Niveau, dass sie vor den Feiertagen am letzten Donnerstag erreicht habe. (23.04.2019/alc/a/a) ...

