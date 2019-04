Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Fielmann auf "Sell" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Weiteres Wachstum werde für die Optikerkette zunehmend kostspieliger, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darunter dürften in den kommenden Jahren die Rentabilität der Geschäfte und die Liquidität leiden. Der Investitionsbedarf von Fielmann werde von den Analysten im Durchschnitt noch unterschätzt./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 08:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 08:24 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-23/11:24

ISIN: DE0005772206