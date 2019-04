PALO ALTO (IT-Times) - Es wird nicht langweilig um den US-amerikanischen Elektrofahrzeug-Produzenten Tesla. Während der Fokus aktuell auf Robotaxis gelegt werden soll, explodiert ein Tesla in Shanghai. Gründer und CEO Elon Musk will mit der neuen Ankündigung von Robotaxis, also selbstfahrenden Taxis,...

Den vollständigen Artikel lesen ...