Die Bayer-Aktie (Bayer) steht in der verkürzten Handelswoche nach Ostern im Zeichen der am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen und der am Freitag folgenden Hauptversammlung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns. Aktuell kosten die Papiere der Leverkusener mit 61,50 Euro gut ein halbes Prozent mehr als am Gründonnerstag.

