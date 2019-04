Derzeit scheint es nicht an preistreibenden Faktoren am Ölmarkt zu mangeln. Von der Förderdisziplin der OPEC+ über die aktuellen US-Daten bis hin zu den überraschend positiv ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten reicht gegenwärtig die Bandbreite potentieller Katalysatoren für den Ölmarkt. Dass die USA nun ab Mai auch noch die Daumenschrauben gegen die iranische Ölindustrie weiter anziehen und das Ölembargo offenkundig weiter verschärfen will, passt da ebenso ins Bild und sorgte für frischen Wind am Ölmarkt.

