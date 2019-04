Wirecard (WKN: 747206) wird seinen mit Spannung erwarteten Geschäftsbericht für 2018 am Donnerstag, den 25. April, vorlegen. Das kündigte der Mobile-Payment-Spezialist am vergangenen Donnerstag an.

Die Wirecard-Papiere stehen am Dienstag nach Ende des Leerverkaufsverbots durch die BaFin unter Druck. Das zweimonatige Verbot war als Vorsichtsmaßnahme gegen befürchtete Attacken von Börsenspekulanten auf den DAX-Konzern zum Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...