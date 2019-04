Sartorius-Calls mit 127%-Chance bei Kursanstieg auf 170 EUR

Die im TecDax- (ISIN: DE0007203275) und im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelistete Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631) legte seit dem Jahresbeginn um beachtliche 43 Prozent zu. Nachdem Sartorius, ein international führender Partner der biographischen Forschung und Industrie, am 18.4.19 mit über den Expertenerwartungen liegenden Steigerungen beim Konzernumsatz, dem Auftragseingang und der Gewinnmarge, sowie der Bestätigung des Jahresausblicks überzeugen konnte, ging es mit dem Aktienkurs gemäß dem Motto "Sell on Good News" vorerst einmal nach unten. Mit einem Kursanstieg von mehr als drei Prozent setzte sich die Aktie am 23.4.19 an die Spitze der beiden Aktienindizes.

Wenn die Sartorius-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 156,60 Euro notierte, ihr altes Allzeithoch überwinden kann, um danach auf 170 Euro anzusteigen, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 160 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis bei 160 Euro, Bewertungstag 19.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX15PP6, wurde beim Aktienkurs von 156,60 Euro mit 0,80 - 0,82 Euro gehandelt.

Erreicht die Sartorius-Aktie in spätestens einem Monat die Marke von 170 Euro, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,58 Euro (+93 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 148 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 148 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UY3SWH0, wurde beim Aktienkurs von 156,60 Euro mit 0,94 - 0,97 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 170 Euro wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 2,20 Euro (+127 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 141,1446 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 141,1446 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ648A9, wurde beim Aktienkurs von 156,60 Euro mit 1,64 - 1,68 Euro quotiert.

Legt die Sartorius-Aktie auf 170 Euro zu, dann wird der Turbo-Call einen inneren Wert von 2,88 Euro (+71 Prozent) erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de