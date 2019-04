(neu: Aktienkurs, mehr Details und Hintergrund)

LONDON (dpa-AFX Broker) - Ein Bericht im Nachrichtensender Sky News über eine mögliche Übernahme des Reisekonzerns Thomas Cook gab dessen Aktien am Dienstag kräftig Auftrieb. Mögliche Bieter beabsichtigten, den hoch verschuldeten Reisekonzern in Teilen oder komplett zu übernehmen, hieß es auf Sky mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Thomas-Cook-Aktien schnellten daraufhin in London um bis zu 20 Prozent hinauf auf 2940 Pence und waren zuletzt noch gut 16 Prozent mehr wert als am letzten Handelstag. Die Analysten von Jefferies empfahlen die Anteile am Dienstag weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 4300 Pence.

Sky zufolge hat Fosun International, der größte Aktionär und Joint-Venture-Partner von Thomas Cook in China, Interesse am Reiseveranstalter-Geschäft des Konzerns. Sowohl Fosun als auch Thomas Cook lehnten zunächst eine Stellungnahme dazu ab.

Thomas Cook war im vergangenen Geschäftsjahr vor allem wegen Problemen im britischen Veranstaltergeschäft in die roten Zahlen gerutscht. Im Februar stellte das Unternehmen seine Fluggesellschaften samt dem deutschen Ferienflieger Condor zum Verkauf./ajx/ag/jha/

