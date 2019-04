Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat März sei von der Trendwende in der US-Geldpolitik und der von den Vereinigten Staaten vor einer eventuellen Anhebung der Zölle auf chinesische Produkte gewährten zusätzlichen Frist gekennzeichnet gewesen. Die FED habe die beiden für 2019 geplanten Zinserhöhungen annulliert und lasse nunmehr lediglich eine eventuelle Anhebung der Zinsen um 0,25% im Jahr 2020 durchblicken. ...

