Wien (www.fondscheck.de) - Syz Asset Management hat Guido Bolliger in die neu geschaffene Position des Chief Investment Architect (CIA) für die gesamte "Oyster"-Fondspalette berufen, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion solle er maßgeblich an der Entwicklung von Anlagestrategien für das Unternehmen beteiligt sein. Bolliger werde auch die fortlaufende Weiterentwicklung von Syz AM in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) vorantreiben. Darüber hinaus werde er den Vorsitz im wissenschaftlichen Beirat von Syz Asset Management übernehmen. Darüber berichte die Gesellschaft in eigener Sache. ...

