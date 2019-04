Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta017/23.04.2019/11:55) - Bayreuth, 23. April 2019 - Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) wird den Aktionären auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 9. Juni 2019 eine Erhöhung der Ausschüttung von EUR 0,10 auf EUR 0,11 je Aktie (in Form einer Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto) vorstellen. Dieser Ausschüttungsanstieg spiegelt das sehr gute Geschäftsjahr des Konzerns wider. Es ist 7C Solarparken 2018 gelungen alle Steuerungsgrößen wesentlich zu verbessern durch (1) die außergewöhnlich gute Wetterlage im Laufe des Geschäftsjahres 2018 (2) die konsequent verfolgte Strategie des PV-Portfolioausbaus (von 118 MWp auf 154 MWp Leistung im Jahr 2018) sowie (3) einen stetigen Zugriff auf Eigenkapital und alternative Finanzierung. Im Jahr 2018 erreichte der Konzern ein Rekord-EBITDA von EUR 35,1 Mio. und einen Cash Flow je Aktie (CFPS) i.H.v. EUR 0,60. Die jüngste Prognose, die im Rahmen der Präsentation des Geschäftsplans 2018-2020 im November 2018 veröffentlich wurde, war von einem EBITDA i.H.v. EUR 33 Mio. und einem CFPS von mindestens EUR 0,52 je Aktie ausgegangen. Es soll dabei klargestellt werden, dass der CFPS einerseits durch Verschiebung von Zins- und Steuerzahlungen geprägt wurde und andererseits durch Effekte aus der positiven Wetterlage i.H.v. EUR 3,2 Mio. (äquivalent zu EUR 0,07 je Aktie) positiv beeinflusst wurde. Die Bilanzsumme des Konzerns hat sich weiterhin verstärkt und wies nun eine Eigenkapitalquote von über 30% am Ende des Geschäftsjahres 2018 aus.



Entwicklung 2019-20 Der Konzern hat seine Entschlossenheit bekannt gegeben sich in einen tier-2 Spieler mit einer Leistung von mindestens 220 MWp (eigenes Portfolio) bis 2020 sowie 500 MWp (eigenes Portfolio + kaufmännische Betriebsführung) bis 2025 entwickeln zu wollen. In den ersten 4 Monaten des Geschäftsjahrs 2019 hat 7C Solarparken die Platform für kaufmännische Betriebsführung eines PV-Portfolios von 77 MWp von Ernst Russ erworben sowie ihr eigenes Portfolio mit 13 MWp von 154 MWp auf 167 MWp erweitert.



Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 wurde auf Basis eines operativen Portfolios von 154 MWp (Ende 2018) und der stetigen Zunahme des Portfolios durch die neuen Anlagen von 13 MWp bis zum Ende des 1. Quartals 2019 aufgestellt. Darüber hinaus hat das Management eine Rückkehr zu einem moderaten Einstrahlungsjahr und keine weiteren Erwerbe unterstellt. Auf dieser konservativen Basis beträgt die EBITDA-Prognose "mindestens EUR 35 Mio.", während der CFPS für das Geschäftsjahr 2019 mindestens EUR 0,50 je Aktie erreichen soll. Der CFPS soll dann weiter auf EUR 0,57 anwachsen bei vollständiger Umsetzung des Geschäftsplans 2018-20.



Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken AG: "Im letzten Jahr hatten wir den Aktionären versprochen die Leistung des Portfolios auf 150 MWp zu erhöhen und Möglichkeiten zur Ausschüttungserhöhung durch Verstärkung des CFPS zu schaffen. Die hohen Einstrahlungswerte haben nicht nur unsere Erträge gesteigert, sondern auch gezeigt, dass Photovoltaik ein Eckstein des Elektrizitätssystems sein kann, insbesondere in Zeiten von Hitze und geringem Niederschlag - die möglicherweise durch den Klimawandel verursacht worden sind. Unsere größte Herausforderung wird nun darin bestehen, schnell auf 200+ MWp bzw. EUR 200 Mio. Marktkapitalisierung anzuwachsen und den Aktionärskreis weiter zu verbreitern, um uns in einen 500 MWp-Spieler zu entwickeln."



Geschäftsbericht 2018 Der Geschäftsbericht 2018 ist auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik "Investor Relations" verfügbar. Eine Telekonferenz für Finanzanalysten wird am 23. April 2019 um 13:30 abgehalten.



