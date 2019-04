Berlin (ots) - Die in München beheimatete EL-NET GROUP ist im vom Wirtschaftsmagazin "Brand 1" und dem Statistikportal "Statista" erstellten Ranking "Die besten Berater" in die "Liste der Besten" aufgenommen worden. Mit der Aufnahme in die "Liste der Besten" wurden 308 Beratungsfirmen in Deutschland ausgezeichnet - von insgesamt rund 19.000.



Im Rahmen der Untersuchung wurden neben den klassischen Beratungsunternehmen auch IT-Beratungen, Beratungszweige von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Insolvenzberatungen bewertet. Explizit von der Untersuchung ausgenommen waren Personalberatungen und Headhunter. Befragt wurden im Rahmen der Untersuchung sowohl Unternehmen als auch Klienten nach ihrer Zufriedenheit. Die EL-NET GROUP ist im Rahmen dieser Untersuchung für den Bereich "Restrukturierung" als auch für die Sparte "Human Resources & Coaching" ausgezeichnet worden.



Der Vorsitzende des Vorstands der EL-NET GROUP, Dr. Eckart Eller, wertet die Auszeichnung durch "Brand 1" als eine "Bestätigung unseres konsequenten Kurses der Qualitätssteigerung". Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass die Auszeichnung gerade auf die hohe Zufriedenheit der Kunden zurückzuführen sei. Dies, so Dr. Eller, "zeigt die Richtigkeit des Ansatzes der EL-NET GROUP die Beratung konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten".



Die in München ansässige EL-NET GROUP mit Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin ist der erste Personaldienstleister mit einem vollständig integrierten Beratungsansatz, dessen einzelne Business-Einheiten einerseits fachlich spezialisiert und andererseits durch ihren ständigen Austausch eine ganzheitliche Beratung ermöglichen.



Pressekontakt: Ralf Jaksch, Pressesprecher Tel. 030 - 887 209 59 ralf.jaksch@elnet.group