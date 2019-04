Der DAX hat vor Ostern ausgesprochen gute Laune gezeigt. Geht das nach Ostern munter so weiter?



Zum Start in die neue, verkürzte Handelswoche atmete der Markt erst mal durch, der DAX tritt mehr oder weniger auf der Stelle, gibt dann leicht ab. Verständlich, so Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Wie es in dieser Woche weiter gehen könnte und worauf er bei der anstehenden Zahlenflut besonders blickt, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.