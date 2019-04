(shareribs.com) Chicago 23.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt leichter. Vor allem für Weizen ging es nach unten, aber auch die Sojabohnen und Mais schlossen leichter. Mai-Mais korrigierte um 3,75 Cents auf 3,5475 USD/Scheffel. Die Maisaussaat in den USA kommt weiterhin langsamer voran als in den Vorjahren. Wie gestern nach Ende des Parketthandels mitgeteilt ...

