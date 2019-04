Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Den Takt wird dabei vor allem die Berichtssaison vorgeben. Rund 150 Unternehmen aus dem S&P-500 werden im Wochenverlauf ihre Quartalsergebnisse vorlegen. So gewähren vor dem Start am Dienstag unter anderem Coca-Cola, United Technologies, Twitter, Procter & Gamble sowie Verizon einen Blick in die Bücher. Nach Handelsende folgen dann Texas Instruments und Ebay. Andere Themen, wie die weiterhin laufenden Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, treten dagegen in den Hintergrund. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent.

Mit erneuten Aufschlägen dürfte sich die Energiewerte zeigen, denn die Ölpreise legen weiter zu - wenn auch in gebremstem Tempo. "Die Energiewerte dürften weiter von der Entscheidung der USA profitieren, die Sanktionen gegen den Iran auszuweiten", so Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von der UBS. "Trotz einer steigenden Nachfrage in den Sommermonaten dürfte der Ölmarkt sehr sensibel auf weitere Lieferunterbrechungen in Libyen, Venezuela und Nigeria reagieren", ergänzt der Teilnehmer. Die Energiewerte hatten am Vortag mit einem Plus von 2,1 Prozent die Gewinnerliste klar angeführt.

Mit Abgaben dürfte unter den Einzelwerten die Guess-Aktie in den Handel starten. Der Modekonzern kürzt seine Dividende um die Hälfte und gibt zudem eine Wandelanleihe von 250 Millionen Dollar aus, um Aktienrückkäufe zu finanzieren. Die Papiere sind vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke ging es um 2,0 Prozent nach unten. Rambus büßten 4,0 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern hatte im ersten Quartal trotz steigender Umsätze Verluste geschrieben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2019 06:23 ET (10:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.