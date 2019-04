Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. In Erwartung belasteter Volumina und Margen habe er seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal um durchschnittlich 8 Prozent reduziert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die überwiegend durchwachsenen Zahlen seien im unterdurchschnittlich bewerteten Sektor aber bereits eingepreist. Angesichts der sich erholenden chinesischen Konjunktur seien die Perspektiven für die zweite Jahreshälfte aber nicht schlecht./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2019 / 14:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 00:00 / MST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-04-23/13:04

ISIN: DE000KC01000