Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 63 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Lebensmittelkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, was sich entsprechend auf seine Prognosen und das Kursziel ausgewirkt habe, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des mäßigen Wachstums bleibt der Analyst aber skeptisch, wie die Ziele für 2020 erreicht werden sollen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 00:00 / MST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-04-23/13:08

ISIN: FR0000120644