Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für die Autohersteller eher schwach ausfallen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den deutschen Herstellern sehe es für VW aber noch am besten aus./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 03:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-04-23/13:15

ISIN: DE0007664039