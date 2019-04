Im Zusammenhang mit der neuen Sozialhilfe, die am Donnerstag im Nationalrat beschlossen wird, hat die Liste JETZT am Dienstag heftige Kritik an der Regierung geübt. "Die Regierung will spalten und hetzen", sagte Klubobmann Bruno Rossmann in einer Pressekonferenz. Die Koalition spiele Arme gegen noch Ärmere und Inländer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...