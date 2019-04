Medios AG wächst im ersten Quartal stärker als erwartet und erhöht die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung Medios AG wächst im ersten Quartal stärker als erwartet und erhöht die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 23.04.2019 / 13:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medios AG wächst im ersten Quartal stärker als erwartet und erhöht die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 Berlin, 23. April 2019 - Die Medios AG ("Medios") erhöht ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2019. Der Vorstand rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz von 430 bis 440 Millionen Euro, einem um Sonderaufwendungen bereinigten Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* von 16,5 bis 17,5 Millionen Euro und einem um Sonderaufwendungen bereinigten Konzernergebnis vor Steuern (EBT)* von 14,5 bis 15,5 Millionen Euro. Zuvor hatte der Vorstand einen Konzernumsatz von 400 bis 410 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA* von 16 bis 17 Millionen Euro und ein bereinigtes EBT* von 14 bis 15 Millionen Euro erwartet. Grund für die Prognoseerhöhung ist der Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Geschäftsquartal 2019, der deutlicher ausfiel als der Vorstand erwartet hatte. Laut IFRS stieg der Konzernumsatz im Zeitraum von Januar bis März 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56 Prozent auf 107,0 Millionen Euro (Vj. 68,6 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA* erhöhte sich um 38 Prozent auf 3,6 Millionen Euro (Vj. 2,6 Mio. EUR). Das bereinigte EBT* kletterte um 33 Prozent auf 3,2 Millionen Euro (Vj. 2,4 Mio. EUR). In den Prognosen sind, soweit derzeit absehbar, sowohl die Auswirkungen des geplanten "Gesetzes für mehr Arzneimittelsicherheit" auf die Geschäftsentwicklung von Medios als auch zusätzliche Investitionen in den Geschäftsbereich Arzneimittelsicherheit und den Aufbau der Marke "Medios Apotheke" berücksichtigt. In den neuen Ergebnisprognosen sind zudem zusätzliche Investitionen in die Digitalisierung berücksichtigt, unter anderem die deutliche Aufstockung des Personalbestands der Tochtergesellschaft Medios Digital. Matthias Gärtner, CFO Medios AG Kontakt Medios AG, Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin Telefon: +49 30 232 5668 0; Fax: +49 30 232 5668 01 E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag * EBITDA und EBT sind jeweils bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 0,6 Mio. Euro (nicht liquiditatswirksam). Das EBT ist zudem bereinigt um Sonderaufwendungen für Abschreibungen auf den Kundenstamm infolge der Übernahme von Betriebsteilen der BerlinApotheke Schneider & Oleski oHG in Höhe von 0,2 Mio. Euro (nicht liquiditatswirksam). Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Medios AG Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty Pharma Arzneimitteln und GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen Therapien deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie (WKN: A1MMCC, ISIN: DE000A1MMCC8) notiert im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard). Disclaimer Diese Meldung ist eine Pflichtmitteilung nach Art. 17 MAR. Die enthaltenen Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen/Keine Pflicht zur Aktualisierung Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Sonstiges Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. 