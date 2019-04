Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Gärtnermeisterin Mia (Klara Deutschmann) liebt den Botanischen Garten über alles. Doch sollte ihre intrigante Schwester Marissa (Lavinia Wilson) neue Leiterin werden, droht dem Garten eine düstere Zukunft. Kann Mia das mit Hilfe von Frau Holle (Cornelia Froboess) verhindern? Die in die heutige Zeit übertragene Märchenadaption mit dem Arbeitstitel "Frau Holle" entsteht für das ZDF-"Herzkino". Gedreht wird seit Montag, 15. April 2019, in Berlin und Umgebung. Hauptdrehort ist der Botanische Garten. Neben Klara Deutschmann, Lavinia Wilson und Cornelia Froboess stehen Jean-Yves Berteloot, Lena Stolze, Edgar Eckert, Patrick Kalupa und viele andere vor der Kamera. Regie führt Seyhan Derin nach dem Drehbuch von Sarah Esser.



Die zurückhaltende Mia Goldig liebt ihren Beruf als Gärtnermeisterin über alles. Für Pflanzen hat sie ein sagenhaftes Verständnis und für ihre Kollegen immer ein offenes Ohr. Aber ab und zu fehlt Mia das Vertrauen in sich selbst. Deshalb zieht sie es auch gar nicht in Betracht, sich als Nachfolgerin ihrer Mutter Helene (Lena Stolze), die den Botanischen Garten bislang leitet, zu bewerben. Auch für Helene selbst steht diese Möglichkeit nicht zur Diskussion. Ihre Nachfolgerin muss dringend finanzkräftige Sponsoren finden, und für diese Aufgabe scheint ihr Mias selbstbewusste Schwester Marissa (Lavinia Wilson) genau die Richtige zu sein. Frau Holle (Cornelia Froboess), die gute Seele des Gartens, die dort einen Laden betreibt, ermutigt Mia, sich ebenfalls als Leiterin zu bewerben. Auch Gartenbauunternehmer Lennart (Patrick Kalupa), zu dem sich Mia hingezogen fühlt, stärkt ihr den Rücken. Schafft es Mia, sich zu beweisen und die finsteren Pläne ihrer Schwester zu verhindern? Es entbrennt ein Kampf um die Zukunft des Botanischen Gartens.



"Frau Holle" wird im Auftrag des ZDF von der sabotage films GmbH (Produzenten: Annedore von Donop und Karsten Aurich) produziert. Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Silvia Hubrich. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 16. Mai 2019. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12154, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/frauholle



https://herzkino.zdf.de



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121