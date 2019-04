Rohöl: Kursziel 2018er-Top!

Die Preise für Rohöl der Sorten Brent und WTI (West Texas Intermediate) konnten zum Wochenauftakt kräftig zulegen. Die Kurse wurden befeuert durch die Meldung seitens der Trump-Regierung, dass die Ausnahmegenehmigungen für Staaten, die weiterhin iranisches Öl importieren konnten, nun nicht länger genehmigt wird. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Sanktionierungsstufe gegen den Iran, mit der die Rohölversorgung kurzfristig deutlich verknappt werden könnte.

Der Preis für die in Europa wichtigste Rohölsorte Brent markierte heute an der Terminbörse ICE Futures mit Sitz in London ein neues Fünf-Monats-Hoch. Mit den jüngsten Kursaufschlägen beläuft sich der Kursgewinn seit dem Dezember-Tief bei 49,96 US-Dollar aktuell bereits auf 49 Prozent.

