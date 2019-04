Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alstria Office von 14,50 auf 15,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Büros bleibe solide, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel ergebe sich aus der weiter gesunkenen Verschuldung der Büroimmobilien-Gesellschaft und seiner unter anderem deshalb gesenkten Schätzung für die Kapitalkosten./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

