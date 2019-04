Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 33,00 auf 34,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Veronika Dubajova erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2024 geringfügig./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 11:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000SHL1006

