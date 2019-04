In den letzten Handelstagen sah sich die Aktie des Rohstoffgiganten Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Der Ausflug in Richtung 20,0 GBP nahm ein vorläufiges Ende. Aktuell ist der Wert auf 18,7 GBP zurückgekommen. Damit hat sich das Chartbild im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 02.04. leicht eingetrübt. Eine signifikante Verschlechterung lässt sich aber noch nicht feststellen. Rückblick. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...