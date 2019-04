Mainz (ots) -



Katz-und-Maus-Spiel im Seniorenheim auf Sylt: Am Montag, 29. April 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den zehnten Film der Krimireihe "Nord Nord Mord" mit dem Titel "Sievers und die Tote im Strandkorb". Bereits ab Freitag, 26. April 2019, 10.00 Uhr, ist der Fernsehfilm der Woche in der ZDFmediathek abrufbar.



In einem Strandkorb wird eine Frauenleiche gefunden. Die Ermittlungen führen Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und seine Kollegen Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) zu einer Seniorenresidenz, in der die Verstorbene gearbeitet hatte. Dort leben der verwirrte Piet Pinter (Rolf Becker) und dessen Freunde Ingo Osborn (Dietrich Hollinderbäumer) und Olaf Bolt (Dieter Hallervorden). Als Pinter unter Mordverdacht gerät, wird er von seinen Freunden befreit. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ermittlern beginnt. Dabei decken die Ermittler einen handfesten Skandal im Seniorenheim auf und erleben schließlich eine Überraschung.



Christian Theede führte Regie, Thomas Oliver Walendy schrieb das Buch nach einer Idee von Paul J. Milbers und Sabine Radebold. In weiteren Rollen spielen Victoria Trauttmansdorff, Marlen Diekhoff, Hildegard Schroedter, Katrin Pollitt, Stephan Szász, Janna Striebeck und andere.



Die Dreharbeiten für den zwölften Film der ZDF-Reihe "Nord Nord Mord" mit dem Arbeitstitel "Sievers und der kecke Hahn" beginnen am Donnerstag, 25. April 2019 auf Sylt: Auf dem Flugplatz der Insel wird die Leiche des Geschäftsführers eines Sylter Flugunternehmens gefunden. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Raubmord aus. Doch hinter dem scheinbar gutbürgerlichen Leben des Verstorbenen zeigen sich immer mehr Brüche. Ein geheimnisvoller Zettel in der Jackentasche des Toten, Hinnerks Rechenkünste und das Rätsel um einen krähenden Hahn führen letztlich zur Lösung des Falles.



Anno Saul inszeniert das Buch von Jan Hinter und Stefan Cantz. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Hamburg. Die Produzenten sind Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. Die Redaktion im ZDF hat Peter Jännert. Der Sendetermin steht noch nicht fest.



