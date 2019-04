Nach dem verlängerten Oster-Wochenende halten sich Anleger mit Engagements am europäischen Aktienmarkt zurück. Dax und EuroStoxx50 bröckelten am Dienstag auf 12.195 und 3490 Punkte ab. Die Terminkontrakte auf die US-Indizes signalisierten stagnierende Eröffnungskurse an der Wall Street.

