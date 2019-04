Die Baader Bank hat die Aktie der Software AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Knut Woller sieht die Darmstädter laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Ergebnissen zum ersten Quartal auf einem guten Weg in Richtung der gesteckten Jahresziele. Seine Schätzungen ließ er weitgehend unverändert./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 12:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

