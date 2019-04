Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 23.04.2019 Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,00 auf EUR 3,20. Zusammenfassung: ad pepper media International berichtete vorläufige Zahlen für das erste Quartal, die über den Vorjahreszahlen lagen und unsere Prognosen deutlich übertrafen. Das Konzern-EBITDA betrug EUR 0,7 Mio. (Q1/18: EUR 0,3 Mio., FBe: EUR 0,2 Mio.). Hauptgrund für das starke Ergebnis war die sehr gute Entwicklung der Tochtergesellschaft Webgains. In der Q1-Pressemitteilung gibt ad pepper nun eine genauere EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von EUR 2 Mio., was unserer Schätzung entspricht. Die bisherige Prognose sah ein höheres EBITDA als im Vorjahr vor. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR 3,20 (bisher: EUR 3,00). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.00 to EUR 3.20. Abstract: ad pepper media International reported preliminary Q1 figures which were above the previous year's numbers and significantly exceeded our forecasts. Group EBITDA amounted to EUR 0.7m (Q1/18: EUR 0.3m, FBe: EUR 0.2m). The main reason for the strong result was very good performance at the subsidiary Webgains. In the Q1 press release ad pepper is now providing more precise EBITDA guidance for the current fiscal year of EUR 2m, which is in line with our forecast. Previous guidance was for higher EBITDA than in the previous year. An updated DCF model yields a new price target of EUR 3.20 (previously: EUR 3.00). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17867.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

