Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek vor Quartalszahlen der europäischen Softwarebranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Aktien von Design-Software-Unternehmen hätten im vergangenen Quartal allgemein gut zugelegt, allen voran Nemetschek mit einem Kurszuwachs von fast 42 Prozent, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die auf Bausoftware spezialisierte Nemetschek aber relativ geringe wiederkehrende Umsätze erwirtschafte, könnte eine Eintrübung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds den Aktienkurs in besonderem Maße belasten./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 09:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-04-23/14:49

ISIN: DE0006452907