Die Privatbank Berenberg hat RIB Software vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Fokus dürfte auf dem neuen Joint Venture SGTWO mit dem Baustoffhersteller Saint-Gobain liegen, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Allgemein geht er davon aus, dass die auf Bausoftware spezialisierte RIB im Fall einer Eintrübung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds besonders leiden dürfte, da sie über vergleichsweise geringe wiederkehrende Umsätze verfüge./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 09:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0Z2XN6