Wir hatten diesen chinesischen Internetwert aus der Social-Media-Branche zuletzt per Limitkauf empfohlen. Sollten Sie den Einstieg verpasst haben, bietet sich jetzt noch mal die Gelegenheit. Lesen Sie in unserem Artikel noch mal die Keyfacts nach, die für ein Investment sprechen.



Es handelt sich um MOMO INC. (WKN: A12E40; 36,26 $). Es handelt sich quasi um eine Mischung aus WhatsApp und Tinder. Dreh- und Angelpunkt des Angebotes ist die App des Unternehmens. Sie vereint eine Vielzahl von Funktionen wie Messaging, Spiele, Dating- und Streaming-Services in sich. Umsätze erwirtschaftet MOMO in erster Linie aus Live-Video-Streaming.



MOMO wächst zweistellig. Allein im letzten Quartal 2018 konnte ein Wachstum von 99 auf 113 Millionen User vermeldet werden, also 14 Millionen neue Nutzer in drei Monaten. Damit wächst MOMO deutlich schneller als der Marktdurchschnitt in diesem Segment. Die rasant steigende Rate der Internet-Durchdringung in China und die wachsende Mittelschicht mit beschleunigtem Trend zum Online-Kauf sind wichtige Treiber. Momo ist sowohl Profiteur als auch Träger dieses Trends.



Der Chart zeigt, dass das Papier nach dem Sprung über 40 $ aktuell konsolidiert. Unser Limit bei 36 $ ist mittlerweile erreicht worden…



