Zahlreiche positive Unternehmensberichte dürften den US-Börsen zum Handelsstart am Dienstag Gewinne bescheren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung 0,28 Prozent höher auf 26 585 Punkte. Damit würde der US-Leitindex seinen moderaten Vortagesverlust wieder mehr als wett machen.

Im Dow mit seinen 30 Werten übertrafen sowohl Coca-Cola als auch United Technologies und Verizon mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen am Markt. Der Softgetränke-Hersteller Coca-Cola überraschte im ersten Quartal dank gestiegener Nachfrage und höherer Preise mit seinen Gewinnen. Vorbörslich ging es für die Papiere um 2,7 Prozent nach oben.

United Technologies sprangen vor dem Handelsstart um etwas mehr als 3 Prozent hoch. Der vor allem in den Bereichen Raum- und Luftfahrt aktive Technologiekonzern hob nach der Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen sein Jahresziel für den Gewinn an. Zu verdanken ist dies vor allem der Stärke im Luftfahrtmarkt. Auch der Telekomkonzern Verizon hob nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen auf bereinigter Basis sein Jahresergebnisziel je Aktie an. Vorbörslich allerdings reagierten dessen Anteilsscheine kaum.

Um knapp 2 Prozent abwärts ging es indes für die Papiere des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble . Zwar wuchs dieser in seinem dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet, allerdings bremste der starke US-Dollar etwas. Zudem kritisierten Analysten die operative Marge auf Vorjahresniveau. Dies lasse vermuten, dass Preiserhöhungen nicht vollends durchgesetzt werden konnten und sich Kostensenkungen weniger stark niederschlugen als erwartet worden sei, hieß es etwa seitens der DZ Bank dazu.

Die im S&P 100 notierten Anteilsscheine des Spielzeugherstellers Hasbro indes sprangen vor dem Börsenbeginn um etwas mehr als 16 Prozent hoch. Während am Markt für das erste Quartal dieses Jahres ein Verlust erwartet wurde, überraschte der Konzern mit einem Gewinn.

Auch Twitter überzeugte. Der Kurznachrichtendienst meldete für das erste Quartal einen überraschend starken Umsatz und auch die Zahl der täglichen Nutzer war höher als erwartet. Während es für die Anteilsscheine vorbörslich daher um 6,5 Prozent nach oben ging, profitierten die von Snap mit plus 3 Prozent. Das mit Snapchat in diesem Bereich ebenfalls aktive Unternehmen wird im weiteren Tagesverlauf noch über seine eigenen Quartalszahlen berichten./ck/mis

