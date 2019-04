Während ausländische Automobilhersteller schon lange an E-Autos werkeln, haben sich europäische Hersteller zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Volkswagen zieht nun nach und geht in die Offensive. Wegen der hohen Investitionskosten hat der Konzern bereits einen harten Sparkurs begonnen. Aber auch 7.000 Stellen könnten der E-Mobilität zum Opfer fallen.

Aktionäre begrüßen diesen Vorstoß, wie an den Kursgewinnen der Aktie seit Anfang dieses Monats zu erkennen ist. Der Wert des Wertpapiers stieg binnen weniger Wochen um 12 Prozent auf ein frisches Jahreshoch bei 163,98 Euro an. Auch wenn zu Beginn dieser Woche leicht Gewinnmitnahmen zu verbuchen sind, bleibt ein technischer Aspekt nicht wegzudiskutieren - eine astreine Diamantformation. Solche Konstrukte stehen in der Charttechnik häufig für eine Trendwende, die sich nur zu deutlich abzeichnet und gute Handelsansätze für mittel- bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...