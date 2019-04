Die schweizerische Großbank UBS hat die Bewertung des Ende März an der Wall Street gestarteten Uber-Rivalen Lyft mit "Buy" und einem Kursziel von 82 US-Dollar aufgenommen. Als einer von lediglich zwei Vermittlern neuartiger Mobilitätskonzepte könnte Lyft die Personenbeförderung in Nordamerika revolutionieren, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Lyft werde in den kommenden Jahren stark von der steigenden Anzahl von Kunden auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit sowie auf der anderen Seite einer wachsenden Fahrergemeinde profitieren - mit allen Chancen, dieses Netzwerk beispielsweise durch zusätzliche Bezahlangebote abzufischen.

Sheridan glaubt, dass Lyft in den nächsten Jahren den Marktanteil ausbauen, den Umsatz steigern und das operative Ergebnis (Ebitda) ins Positive drehen kann mit nachhaltig steigenden Margen. Mit einem Erreichen der operativen Gewinnschwelle rechnet er im Jahr 2022. Enorme Umsatzchancen sieht er durch zusätzliche Transportmethoden, selbstfahrende Automobile und die Expansion in weitere Regionen.

Mit der Einstufung "Buy" geht UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./ag/ajx/he

