Zur Aktie von Wirecard: https://bit.ly/2JEJHIV Zur Aktie der Deutschen Bank: https://bit.ly/2W2memG Bereits in der Nacht auf Karfreitag endete das Leerverkaufsverbot für Aktien von Wirecard. Heute stand nun der erste offizielle Handelstag nach dem Auslaufen des Verbots an und vor allem am Vormittag hatte es dieser durchaus in sich. Wie der erste Tag gelaufen ist, erläutert Aktienhändler Jürgen Dietrich bei Börse Stuttgart TV.