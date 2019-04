Tesla hat im Rahmen seines "Autonomy Day" seine neue Technik für autonomes Fahren vorgestellt, die ab sofort in alle Neufahrzeuge eingebaut wird. Schon im kommenden Jahr will Tesla vor diesem Hintergrund seinen "Robotaxi"-Dienst starten, sofern die Behörden mitziehen. Der neue, von Tesla intern entwickelte Autopilot-Computer hat bereits Einzug in die Fahrzeugproduktion der Kalifornier gehalten: Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...