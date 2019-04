Anders als in Deutschland wurde in den USA gestern gehandelt. Der amerikanische Leitindex ging mit leichten Verlusten von knapp 0,2 Prozent aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Twitter, Coca-Cola, Snap, Harley Davidson, Lyft und Tesla. Cornelia Eidloth, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.